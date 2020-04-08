В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб. Им было от 46 до 90 лет.
У умерших пациентов были сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит и атрофию поджелудочной железы, трое также страдали хроническим бронхитом, рассказал собеседник агентства.
В Москве, по данным на 8 апреля, обнаружен 5841 случай заболевания COVID-19. С учетом новых случаев число летальных исходов достигло 38. Всего в России коронавирусом заражено как минимум 8672 человека. Число больных по всему миру, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, превысило 1,4 млн человек, более 86 000 из них скончались.