В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве, по данным на 8 апреля, обнаружен 5841 случай заболевания COVID-19. С учетом новых случаев число летальных исходов достигло 38. Всего в России коронавирусом заражено как минимум 8672 человека. Число больных по всему миру, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, превысило 1,4 млн человек, более 86 000 из них скончались.