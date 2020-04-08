В Москве загорелся дом престарелых
Пожар был потушен к 22.20 мск, отметили в главном управлении МЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил у себя в Twitter, что спасательные работы еще продолжаются. По данным МЧС, двое человек погибли, источник «Интерфакса» дополнительно сообщает о 10 пострадавших.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты, устанавливающие причину и обстоятельства пожара, сообщает главное управление Следственного комитета по Москве. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, ход проверки будет контролировать прокурор Москвы Денис Попов, передает ТАСС заявление городской прокуратуры.