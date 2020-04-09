Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн. По данным Университета Джона Хопкинса на 0:20 по московскому времени, оно составляет 1 500 830 случаев заражения.
От COVID-19, по данным университета, умерли 87 705 человек, выздоровели 290 681. В США насчитывается 423 135 людей, инфицированных коронавирусом, это самое большое число в мире. За Штатами по количеству зараженных следуют Испания (146 690 случаев) и Италия (139 422).
Больше всего жертв коронавируса в Италии – 17 669, в Испании – 14 673 смертельных исхода, в США – 14 390, во Франции – 10 869.
По данным федерального оперативного штаба на 8 апреля, в России коронавирусом заразились 8672 человека. Выздоровели в стране уже 580 человек, 86 – за сутки. Число умерших выросло за сутки на пять человек – до 63.