Кремль подтвердил нехватку койко-мест и медоборудования в некоторых регионах

Накануне, 8 апреля, во время совещания с губернаторами президент Владимир Путин сказал, что определяющими для дальнейшего развития эпидемии будут ближайшие две-три недели. Отвечая на вопросы журналистов, Песков пояснил, что «это прогнозные сценарии»: «Не забывайте, накануне (7 апреля) президент общался с нашими вирусологами, с руководителями ведущих медицинских учреждений – теми, которые так или иначе имеют отношение к этому. И в том числе основываясь и на их прогнозных сценариях, президент и определил этот период, в течение которого будет понятно, прошли мы пик или не прошли».