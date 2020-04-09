Кремль подтвердил нехватку койко-мест и медоборудования в некоторых регионах
Кремль подтвердил нехватку койко-мест и медицинского оборудования «в целом ряде регионов» перед пиком заболеваемости коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти регионы получат федеральную помощь. Песков также уточнил, что ситуацию в регионах с наличием койко-мест и оборудования, необходимых для борьбы с эпидемией, федеральные власти начали мониторить еще в январе.
Накануне, 8 апреля, во время совещания с губернаторами президент Владимир Путин сказал, что определяющими для дальнейшего развития эпидемии будут ближайшие две-три недели. Отвечая на вопросы журналистов, Песков пояснил, что «это прогнозные сценарии»: «Не забывайте, накануне (7 апреля) президент общался с нашими вирусологами, с руководителями ведущих медицинских учреждений – теми, которые так или иначе имеют отношение к этому. И в том числе основываясь и на их прогнозных сценариях, президент и определил этот период, в течение которого будет понятно, прошли мы пик или не прошли».
Накануне отдел расследований «Ведомостей» подготовил расследование о российской системе здравоохранения. По всей России медики жалуются на нехватку средств защиты, недостаток оборудования, переработки, а в перспективе России может грозить дефицит буквально всего: медицинских специалистов, средств защиты, коек в больницах, аппаратов ИВЛ, тестов, лекарств. Подробнее можно прочитать здесь.