Власти Москвы рассказали, как получить помощь в случае увольнения
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал, как получить пособие по безработице. Выплаты, по его словам, уже начались. Их смогут получить москвичи, отработавшие в 2020 г. не менее 60 календарных дней.
Чтобы получить помощь, нужно подать заявку на сайте центра занятости или на портале госуслуг, заполнить электронную форму и прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Все выплаты и регистрация делаются дистанционно. Вся процедура подачи документов и назначения выплаты займет от двух до четырех дней, говорится в сообщении Собянина.
Президент Владимир Путин 2 апреля в своем обращении к нации объявил нерабочим весь апрель. Это одна из мер борьбы с пандемией коронавируса. Размер пособия по безработице в период пандемии для москвичей составит 19 500 руб. в месяц. Остальные россияне получат МРОТ – 12 130 руб. Работающие во время объявленных каникул, по данным Роструда, получат обычную зарплату, поскольку этот период не относится к праздничным дням или выходным.
Ранее заммэра города Анастасия Ракова говорила, что за пособиями по безработице в Москве за сутки обратились более 10 000 человек.