Власти Москвы рассказали, как получить помощь в случае увольнения

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку на сайте центра занятости или на портале госуслуг, заполнить электронную форму и прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Все выплаты и регистрация делаются дистанционно. Вся процедура подачи документов и назначения выплаты займет от двух до четырех дней, говорится в сообщении Собянина.