Главный редактор «Проекта» обратился в СКР из-за слежки
Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин подал заявление в Следственный комитет (СКР), после того как заметил за собой слежку, об этом он рассказал «Медиазоне».
По словам журналиста, 7 апреля, когда он ехал из подмосковного города Ногинска в Москву, он заметил за собой неизвестный автомобиль. В Ногинске у Баданина есть недвижимость, он был там впервые за два с половиной месяца.
Машина следовала за ним 100 км – от Ногинска до Чертановской улицы в Москве. Водитель повторял маневры: заезжал на бензоколонку, сворачивал во дворы, парковался, стараясь не привлекать к себе внимание.
Журналист предполагает, что поводом для преследования могла стать его профессиональная деятельность, но связать ее с каким-то конкретным материалом он не может. Баданин отметил, что сейчас «Проект» работает еще над одной «чувствительной темой», из-за которой у сотрудников есть основания беспокоиться о безопасности авторов.
В октябре 2019 г. журналисты «Проекта» рассказали об угрозах, слежке и попытках взлома аккаунтов после начала работы над материалом о российских наемниках и политтехнологах в Африке и на Ближнем Востоке, которые могут быть связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.