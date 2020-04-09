Главный редактор «Проекта» обратился в СКР из-за слежки

Журналист предполагает, что поводом для преследования могла стать его профессиональная деятельность, но связать ее с каким-то конкретным материалом он не может. Баданин отметил, что сейчас «Проект» работает еще над одной «чувствительной темой», из-за которой у сотрудников есть основания беспокоиться о безопасности авторов.