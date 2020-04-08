«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Резиденция площадью 27 га якобы расположена в особо охраняемой пограничной зоне в 70 км от Астрахани и занимает целый остров под названием Гористый. При этом дача, как утверждает «Проект», принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
Раньше на острове Гористый находилась база отдыха «Лотос», в которой мог отдохнуть любой желающий, пишет издание. В 2010 г. участок острова сменил статус с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию и был передан компании «Лотос проект». В это же время, как утверждается в публикации, там началось активное строительство резиденции. Медведев тогда был президентом России.
«Лотос проект» с 2011 г. через цепочку юридических лиц принадлежит зарегистрированной на острове Мэн компании White Peak Investments (OM) PCC Limited, пишет «Проект». Эту компанию издание связывает с Усмановым: она якобы была одним из акционеров UMA – разработчика музыкального приложения Boom для соцсети «В контакте». Компанию UMA в 2019 г. купила Mail.ru Group. Усманов является совладельцем «В контакте» и Mail.ru.
Кроме того, «Проект» выяснил, что UMA практически с момента основания владеет кипрская Salerton Investments Limited, совладельцем которой числится Олег Бутенко. Человек с таким именем в 2012–2014 гг. возглавлял MegaLabs – дочернюю структуру «Мегафона», тоже принадлежащего Усманову.
Представитель Mail.ru Group заявил «Ведомостям», что компания или ее топ-менеджеры не имеют отношения к White Peak Investments (OM) PCC Limited. Пресс-служба USM Holdings Усманова переадресовала вопрос представителю миллиардера, он пока не ответил на запрос. «Ведомости» также ожидают ответа от представителя Медведева.
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал «Проекту» строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г.
По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
В отделке дома использовались дорогие материалы, отметил Петрусенко: дизайнерские светильники по 14 000 руб., держатель для туалетной бумаги за 5000 руб., «все итальянское, испанское, французское, никакого Китая». Также на территории, по словам мастера, обустроены километры дорожек из ценных пород древесины, бассейн на 50 м, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня с полным набором техники, кинотеатр 5D и восемь домов для гостей.
Куратором стройки был президент Федерации гребли России Евгений Архипов, рассказал мастер. Архипов был одноклассником Медведева и ходил с ним в одну секцию по гребле на байдарках, отмечает «Проект». Сейчас резиденцией, как пишет издание, управляют «влиятельные астраханцы, связанные с администрацией области и спецслужбами».
Медведев приезжает на базу под Астраханью два-три раза в год, рассказали «Проекту» местные жители. По их словам, визиты бывшего премьера не проходят незамеченными, потому что в районе на время его приезда резко усиливают меры безопасности. По словам местных рыбаков, последний раз Медведев приезжал осенью 2019 г.