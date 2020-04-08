«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Раньше на острове Гористый находилась база отдыха «Лотос», в которой мог отдохнуть любой желающий, пишет издание. В 2010 г. участок острова сменил статус с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию и был передан компании «Лотос проект». В это же время, как утверждается в публикации, там началось активное строительство резиденции. Медведев тогда был президентом России.