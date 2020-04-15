Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Скопление людей у станций метро в Москве – это плохо, опасно, нежелательно, и руководство Москвы сейчас старается это предотвратить, сказал Песков. При этом, по его мнению, нельзя говорить о том, что полиция не справляется с работой, и «спешить с выводами на основе первого утра после того, как эти пропуска заработали». Пока что, отметил Песков, «цель одна – действительно обеспечить режим самоизоляции».