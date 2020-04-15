Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Ведомости

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле считают возможными трудности при отладке пропускной системы в Москве: «Опять же, проблема в недисциплинированности», – сказал Песков.

Скопление людей у станций метро в Москве – это плохо, опасно, нежелательно, и руководство Москвы сейчас старается это предотвратить, сказал Песков. При этом, по его мнению, нельзя говорить о том, что полиция не справляется с работой, и «спешить с выводами на основе первого утра после того, как эти пропуска заработали». Пока что, отметил Песков, «цель одна – действительно обеспечить режим самоизоляции».

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Сегодня утром на станциях метро образовались очереди из-за проверок пропусков. Пользователи социальных сетей говорили о задержке до 30–40 минут перед входом в метро и отмечали, что социальная дистанция в очередях не соблюдалась.

В московском метро образовались очереди из-за проверки пропусков

Время ожидания на некоторых станциях достигает 30–40 минут

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очереди образовались из-за действий полиции, и призвал полицию организовать работу таким образом, чтобы проверки не приводили к массовому скоплению людей. «В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», – добавил Собянин.

Ранее по теме: Собянин обратился к столичной полиции из-за очередей в метро

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных