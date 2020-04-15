Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле считают возможными трудности при отладке пропускной системы в Москве: «Опять же, проблема в недисциплинированности», – сказал Песков.
Скопление людей у станций метро в Москве – это плохо, опасно, нежелательно, и руководство Москвы сейчас старается это предотвратить, сказал Песков. При этом, по его мнению, нельзя говорить о том, что полиция не справляется с работой, и «спешить с выводами на основе первого утра после того, как эти пропуска заработали». Пока что, отметил Песков, «цель одна – действительно обеспечить режим самоизоляции».
В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Сегодня утром на станциях метро образовались очереди из-за проверок пропусков. Пользователи социальных сетей говорили о задержке до 30–40 минут перед входом в метро и отмечали, что социальная дистанция в очередях не соблюдалась.
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очереди образовались из-за действий полиции, и призвал полицию организовать работу таким образом, чтобы проверки не приводили к массовому скоплению людей. «В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», – добавил Собянин.