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Власти Москвы будут проверять пропуска в транспорте через «Тройку» и соцкарты

Ведомости

Департамент транспорта Москвы сообщил, что проработал перевод проверки пропусков в автоматический режим, чтобы избежать очередей. Это будет делаться через карты «Тройка», которых, по данным Мосгортранса, продано уже 35 млн шт., «Стрелка» и социальные карты.

Система будет вводиться поэтапно. Подробную инструкцию департамент транспорта пообещал опубликовать 16 апреля.

До ввода автоматической системы проверять пропуска в метро и других видах общественного транспорта будет не полиция, а контролеры. Проверки будут выборочными.

Ранее по теме: В московском метро образовались очереди из-за проверки пропусков

На этой неделе в московском регионе начала действовать пропускная система, введенная из-за коронавируса. С 15 апреля для проезда на любом транспорте в Москве и Московской области необходимо иметь пропуск (многоразовый для тех, кто регулярно ездит на работу, или разовый для других целей) или служебное удостоверение (для отдельных специальностей). Передвигаться пешком внутри района пока можно без пропуска.

Утром 15 апреля из-за того, что полиция стала проверять пропуска, на входах в метро образовались очереди. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал решить эту проблему и организовать автоматический контроль пропусков.

Ранее по теме: Собянин обратился к столичной полиции из-за очередей в метро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных