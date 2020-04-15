Власти Москвы будут проверять пропуска в транспорте через «Тройку» и соцкарты

На этой неделе в московском регионе начала действовать пропускная система, введенная из-за коронавируса. С 15 апреля для проезда на любом транспорте в Москве и Московской области необходимо иметь пропуск (многоразовый для тех, кто регулярно ездит на работу, или разовый для других целей) или служебное удостоверение (для отдельных специальностей). Передвигаться пешком внутри района пока можно без пропуска.