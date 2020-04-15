Власти Москвы будут проверять пропуска в транспорте через «Тройку» и соцкарты
Департамент транспорта Москвы сообщил, что проработал перевод проверки пропусков в автоматический режим, чтобы избежать очередей. Это будет делаться через карты «Тройка», которых, по данным Мосгортранса, продано уже 35 млн шт., «Стрелка» и социальные карты.
Система будет вводиться поэтапно. Подробную инструкцию департамент транспорта пообещал опубликовать 16 апреля.
До ввода автоматической системы проверять пропуска в метро и других видах общественного транспорта будет не полиция, а контролеры. Проверки будут выборочными.
На этой неделе в московском регионе начала действовать пропускная система, введенная из-за коронавируса. С 15 апреля для проезда на любом транспорте в Москве и Московской области необходимо иметь пропуск (многоразовый для тех, кто регулярно ездит на работу, или разовый для других целей) или служебное удостоверение (для отдельных специальностей). Передвигаться пешком внутри района пока можно без пропуска.
Утром 15 апреля из-за того, что полиция стала проверять пропуска, на входах в метро образовались очереди. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал решить эту проблему и организовать автоматический контроль пропусков.