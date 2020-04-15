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Меркель анонсировала ослабление карантина в Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о частичном снятии со следующей недели ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, передает Bloomberg. С 20 апреля работу возобновят магазины с площадью до 800 кв. м, а также книжные магазины и веломагазины. С 4 мая планируется возобновить обучение в школах, заработают салоны красоты и парикмахерские.

По словам канцлера, власти Германии достигли определенного прогресса в борьбе с распространением COVID-19. Она также призвала не терять бдительности из-за этого.

Меркель не назвала точных сроков возвращения к обычному режиму жизни. По ее мнению, борьба с вирусом может продолжаться еще несколько недель и даже месяцев. Пока в Германии остаются закрытыми рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные центры, отели и фитнес-клубы. Запрещено проводить религиозные службы. Власти Германии разрешат проводить массовые мероприятия и футбольные матчи не ранее конца августа, отмечает Bloomberg. Ограничения в стране были введены приблизительно месяц назад, напоминает агентство.

Всего в Германии коронавирусом заразились более 133 200 человек. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире. Но летальных исходов было зафиксировано 3592. Это меньше, чем в Иране и Бельгии.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 апреля, Германия среди европейских стран занимает третье место по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего в стране было выявлено 127 584 случая заражения COVID-19, умерло – 3254 человека. На первом месте по числу заболевших в Европе Испания (172 541 заболевших, 18 056 умерших), на втором – Италия (162 488 зараженных, 21 069 скончавшихся).

Ранее по теме: Выборы лидера партии Меркель отложены из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных