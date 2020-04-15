Меркель анонсировала ослабление карантина в Германии

Меркель не назвала точных сроков возвращения к обычному режиму жизни. По ее мнению, борьба с вирусом может продолжаться еще несколько недель и даже месяцев. Пока в Германии остаются закрытыми рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные центры, отели и фитнес-клубы. Запрещено проводить религиозные службы. Власти Германии разрешат проводить массовые мероприятия и футбольные матчи не ранее конца августа, отмечает Bloomberg. Ограничения в стране были введены приблизительно месяц назад, напоминает агентство.