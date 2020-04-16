Роспотребнадзор: тесты на коронавирус проводятся в 376 лабораториях

Как говорится в сообщении, информацию о прохождении тестирования в регионах можно получить по телефонам местных оперативных штабов по коронавирусу. В России к 15 апреля коронавирус был обнаружен у 24 490 человек, сообщал федеральный оперативный штаб, 91% из них продолжает лечение. От коронавируса в России скончались на полночь 16 апреля 205 человек. Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов.