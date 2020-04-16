Роспотребнадзор: тесты на коронавирус проводятся в 376 лабораториях
По данным санитарных властей, тестирование на коронавирус ведется в 105 лабораториях Роспотребнадзора, в 247 лабораториях при госмедучреждениях и 24 — частных. Для участия в тестировании медицинской структуре потребуется уведомить об этом через сайт Федерального центра гигиены и эпидемиологии и взять на себя обязательство передавать информацию о случаях заражения санврачам.
Как говорится в сообщении, информацию о прохождении тестирования в регионах можно получить по телефонам местных оперативных штабов по коронавирусу. В России к 15 апреля коронавирус был обнаружен у 24 490 человек, сообщал федеральный оперативный штаб, 91% из них продолжает лечение. От коронавируса в России скончались на полночь 16 апреля 205 человек. Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов.
В топ-10 регионов по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19 помимо столицы (14 776 заразившихся) входят Московская область (2587), Санкт-Петербург (929), Коми (402), Нижегородская (339), Ленинградская (298), Мурманская (265) области, Краснодарский край (230), Брянская область (164) и Башкортостан (149).
По состоянию на 15 апреля года проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на коронавирус.