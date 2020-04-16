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Роспотребнадзор: тесты на коронавирус проводятся в 376 лабораториях

Ведомости

Роспотребнадзор сообщил о 376 лабораториях, которыми проводится тестирование на коронавирус. Всего к 15 апреля в России провели 1,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным санитарных властей, тестирование на коронавирус ведется в 105 лабораториях Роспотребнадзора, в 247 лабораториях при госмедучреждениях и 24 — частных. Для участия в тестировании медицинской структуре потребуется уведомить об этом через сайт Федерального центра гигиены и эпидемиологии и взять на себя обязательство передавать информацию о случаях заражения санврачам.

Как говорится в сообщении, информацию о прохождении тестирования в регионах можно получить по телефонам местных оперативных штабов по коронавирусу. В России к 15 апреля коронавирус был обнаружен у 24 490 человек, сообщал федеральный оперативный штаб, 91% из них продолжает лечение. От коронавируса в России скончались на полночь 16 апреля 205 человек. Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов.

В топ-10 регионов по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19 помимо столицы (14 776 заразившихся) входят Московская область (2587), Санкт-Петербург (929), Коми (402), Нижегородская (339), Ленинградская (298), Мурманская (265) области, Краснодарский край (230), Брянская область (164) и Башкортостан (149).

По состоянию на 15 апреля года проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на коронавирус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных