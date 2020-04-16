Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 3 448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Менее половины из них в Москве — 1 370 заразившихся. Общее число заболевших COVID-19 в стране, по данным на 16 апреля, приблизилось к 28 000 человек.