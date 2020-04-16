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Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

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Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Он уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах продолжится.

В марте из-за пандемии коронавируса правительство до конца года приостановило диспансеризацию. При этом неотложную помощь пациенты смогут получить в полном объеме.

За минувшие сутки в России выявлено 3 448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Менее половины из них в Москве — 1 370 заразившихся. Общее число заболевших COVID-19 в стране, по данным на 16 апреля, приблизилось к 28 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных