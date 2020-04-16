Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Он уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах продолжится.
В марте из-за пандемии коронавируса правительство до конца года приостановило диспансеризацию. При этом неотложную помощь пациенты смогут получить в полном объеме.
За минувшие сутки в России выявлено 3 448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Менее половины из них в Москве — 1 370 заразившихся. Общее число заболевших COVID-19 в стране, по данным на 16 апреля, приблизилось к 28 000 человек.