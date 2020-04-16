Полковника Росгвардии арестовали по подозрению в вымогательстве 20 млн рублей

Официально детали уголовного дела неизвестны. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что полковник требовал от некоего предпринимателя почти 20 млн руб. Источники РЕН ТВ рассказали о сумме в 18 млн. По данным телеканала, вместе с Кудряшовым задержан еще один офицер. Он также арестован.