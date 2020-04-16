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Башкирия первая из регионов России продлила режим самоизоляции на май

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Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение продлить режим самоизоляции из-за коронавируса на май и не исключил ситуации, при которой он продлится «еще дальше в лето», передает местное информационное агентство «Башинформ». «Вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую», – обратился Хабиров на совещании к главам муниципалитетов.

В России до 30 апреля введены нерабочие дни, на этот же срок почти все регионы ограничили передвижения жителей и работу учреждений не из числа первой необходимости. Башкортостан стал первым регионом, руководитель которого заявил о продлении самоизоляции. Регион замыкает топ-10 субъектов по числу заболевших коронавирусом: в Башкирии, по данным оперативного штаба, коронавирус был обнаружен у 191 человека, 5 больных скончались.

Число заболевших коронавирусом в России к 16 апреля превысило 27 900 человек, суточный прирост заболевших растет пятный день подряд. 91% больных продолжают лечение, 232 человека погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных