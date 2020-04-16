Башкирия первая из регионов России продлила режим самоизоляции на май
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение продлить режим самоизоляции из-за коронавируса на май и не исключил ситуации, при которой он продлится «еще дальше в лето», передает местное информационное агентство «Башинформ». «Вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую», – обратился Хабиров на совещании к главам муниципалитетов.
В России до 30 апреля введены нерабочие дни, на этот же срок почти все регионы ограничили передвижения жителей и работу учреждений не из числа первой необходимости. Башкортостан стал первым регионом, руководитель которого заявил о продлении самоизоляции. Регион замыкает топ-10 субъектов по числу заболевших коронавирусом: в Башкирии, по данным оперативного штаба, коронавирус был обнаружен у 191 человека, 5 больных скончались.
Число заболевших коронавирусом в России к 16 апреля превысило 27 900 человек, суточный прирост заболевших растет пятный день подряд. 91% больных продолжают лечение, 232 человека погибли.