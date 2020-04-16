Башкирия первая из регионов России продлила режим самоизоляции на май

В России до 30 апреля введены нерабочие дни, на этот же срок почти все регионы ограничили передвижения жителей и работу учреждений не из числа первой необходимости. Башкортостан стал первым регионом, руководитель которого заявил о продлении самоизоляции. Регион замыкает топ-10 субъектов по числу заболевших коронавирусом: в Башкирии, по данным оперативного штаба, коронавирус был обнаружен у 191 человека, 5 больных скончались.