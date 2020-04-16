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Прокуратура нашла ущерб в действиях Константина Котова

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Гособвинение просит приобщить к делу активиста Константина Котова, осужденного за неоднократное участие в несанкционированных митингах, решения судов по искам московских организаций к политикам Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову и Георгию Албурову о взыскании ущерба за вытоптанный газон, перекрытие дорог, за задержки рейсов общественного транспорта и т. д. Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт из зала Мосгорсуда, который сейчас пересматривает приговор, вынесенный Котову в прошлом году Тверским судом. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы за неоднократное участие в несанкционированных массовых мероприятиях.  

Ходатайство прокуратуры ‒ «это ответ на нашу мантру про отсутствие в действиях вреда здоровью граждан и имуществу физический и юридических лиц», считает Эйсмонт. Она напоминает, что довод об отсутствии ущерба от действий Котова является одним из ключевых в позиции защиты. Иски к оппозиционерам были поданы по итогам протестных митингов 27 июля и третьего августа. Однако 27 июля 2019 г. Котов уже был задержан и находился в спецприемнике, напоминает адвокат.

До Котова единственным осужденным по этой статье (на два года) оставался активист Ильдар Дадин, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что лишать свободы по ней можно только в случае, если из-за действий обвиняемого акция перестала быть мирной или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу. В январе этого года Конституционный суд также пришел к выводу, что применение к Котову наказания в виде лишения свободы не было должным образом обосновано и вынесенный ему приговор требует пересмотра. В марте Второй кассационный суд отменил приговор, вынесенный активисту Тверским судом. 14 марта Мосгорсуд приступил к пересмотру дела (защита просила отложить процесс до окончания пандемии ‒ чтобы свидетели могли прийти ничем не рискуя). Процесс идет в закрытом режиме ‒ СМИ и слушатели в зал не допускаются в связи с противоэпидемическими мероприятиями. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных