Прокуратура нашла ущерб в действиях Константина Котова
Гособвинение просит приобщить к делу активиста Константина Котова, осужденного за неоднократное участие в несанкционированных митингах, решения судов по искам московских организаций к политикам Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову и Георгию Албурову о взыскании ущерба за вытоптанный газон, перекрытие дорог, за задержки рейсов общественного транспорта и т. д. Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт из зала Мосгорсуда, который сейчас пересматривает приговор, вынесенный Котову в прошлом году Тверским судом. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы за неоднократное участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Ходатайство прокуратуры ‒ «это ответ на нашу мантру про отсутствие в действиях вреда здоровью граждан и имуществу физический и юридических лиц», считает Эйсмонт. Она напоминает, что довод об отсутствии ущерба от действий Котова является одним из ключевых в позиции защиты. Иски к оппозиционерам были поданы по итогам протестных митингов 27 июля и третьего августа. Однако 27 июля 2019 г. Котов уже был задержан и находился в спецприемнике, напоминает адвокат.
До Котова единственным осужденным по этой статье (на два года) оставался активист Ильдар Дадин, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что лишать свободы по ней можно только в случае, если из-за действий обвиняемого акция перестала быть мирной или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу. В январе этого года Конституционный суд также пришел к выводу, что применение к Котову наказания в виде лишения свободы не было должным образом обосновано и вынесенный ему приговор требует пересмотра. В марте Второй кассационный суд отменил приговор, вынесенный активисту Тверским судом. 14 марта Мосгорсуд приступил к пересмотру дела (защита просила отложить процесс до окончания пандемии ‒ чтобы свидетели могли прийти ничем не рискуя). Процесс идет в закрытом режиме ‒ СМИ и слушатели в зал не допускаются в связи с противоэпидемическими мероприятиями.