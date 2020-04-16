Прокуратура нашла ущерб в действиях Константина Котова

До Котова единственным осужденным по этой статье (на два года) оставался активист Ильдар Дадин, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что лишать свободы по ней можно только в случае, если из-за действий обвиняемого акция перестала быть мирной или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу. В январе этого года Конституционный суд также пришел к выводу, что применение к Котову наказания в виде лишения свободы не было должным образом обосновано и вынесенный ему приговор требует пересмотра. В марте Второй кассационный суд отменил приговор, вынесенный активисту Тверским судом. 14 марта Мосгорсуд приступил к пересмотру дела (защита просила отложить процесс до окончания пандемии ‒ чтобы свидетели могли прийти ничем не рискуя). Процесс идет в закрытом режиме ‒ СМИ и слушатели в зал не допускаются в связи с противоэпидемическими мероприятиями.