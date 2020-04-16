В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве в связи с неблагополучной обстановкой теперь все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как потенциальные больные коронавирусом. Они и проживающие с ними люди будут получать предписания об обязательной изоляции. За нарушение карантина им грозит штраф также, как и нарушителям с подтвержденным диагнозом COVID-19.