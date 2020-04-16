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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

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В столице умерли еще 14 пациентов с коронавирусом в возрасте от 29 до 88 лет, сообщил оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 127. В целом по России эта цифра составляет теперь 246 человек.

По данным оперативного штаба на 16 апреля, по всей стране было выявлено почти 28 000 больных коронавирусом. На первом месте Москва — более 16 000 инфицированных. Коронавирус зафиксирован во всех регионах России: последним субъектом, где не было COVID-19, оставался Алтай, но в четверг там был выявлен первый зараженный.

В Москве в связи с неблагополучной обстановкой теперь все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как потенциальные больные коронавирусом. Они и проживающие с ними люди будут получать предписания об обязательной изоляции. За нарушение карантина им грозит штраф также, как и нарушителям с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мире число заболевших уже превысило 2 млн, умерли более 138 000 пациентов с коронавирусом. Лидерами по заболеваемости остаются США (654 000), Испания (183 000) и Италия (169 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных