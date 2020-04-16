В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В столице умерли еще 14 пациентов с коронавирусом в возрасте от 29 до 88 лет, сообщил оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 127. В целом по России эта цифра составляет теперь 246 человек.
По данным оперативного штаба на 16 апреля, по всей стране было выявлено почти 28 000 больных коронавирусом. На первом месте Москва — более 16 000 инфицированных. Коронавирус зафиксирован во всех регионах России: последним субъектом, где не было COVID-19, оставался Алтай, но в четверг там был выявлен первый зараженный.
В Москве в связи с неблагополучной обстановкой теперь все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как потенциальные больные коронавирусом. Они и проживающие с ними люди будут получать предписания об обязательной изоляции. За нарушение карантина им грозит штраф также, как и нарушителям с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мире число заболевших уже превысило 2 млн, умерли более 138 000 пациентов с коронавирусом. Лидерами по заболеваемости остаются США (654 000), Испания (183 000) и Италия (169 000).