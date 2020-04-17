Более 30 нахимовцев заразились в Москве коронавирусом

Курсанты могли заразиться коронавирусом после контакта одного из преподавателей училища с жителями Москвы, уточнили в министерстве. По данным «Фонтанки», ранее в Москве был госпитализирован с высокой температурой контр-адмирал запаса и начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков. О результатах его теста на коронавирус пока не сообщалось.