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Более 30 нахимовцев заразились в Москве коронавирусом

Ведомости

В Минобороны сообщили, что у 31 курсанта Нахимовского морского училища, находящихся в Москве, подтвердилось заражение коронавирусом, передает ТАСС. Тесты на коронавирусную инфекцию брали у 155 воспитанников училища, рассказали в ведомстве.

Курсанты могли заразиться коронавирусом после контакта одного из преподавателей училища с жителями Москвы, уточнили в министерстве. По данным «Фонтанки», ранее в Москве был госпитализирован с высокой температурой контр-адмирал запаса и начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков. О результатах его теста на коронавирус пока не сообщалось.

Издание отмечает, что 155 нахимовцев приехали в столицу из Санкт-Петербурга для подготовки к параду Победы 9 мая. В Минобороны однако уточнили, что воспитанники и преподаватели училища не участвовали в тренировках парадных расчетов в Алабино. Из-за ситуации с коронавирусом парад Победы решили перенести на неопределенный срок, объявил 16 апреля президент Владимир Путин.

Минобороны накануне впервые сообщило о наличии заразившихся коронавирусом в российской армии: заболевание выявили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища.

Ранее по теме: Путин объявил о переносе парада Победы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных