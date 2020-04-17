Более 30 нахимовцев заразились в Москве коронавирусом
В Минобороны сообщили, что у 31 курсанта Нахимовского морского училища, находящихся в Москве, подтвердилось заражение коронавирусом, передает ТАСС. Тесты на коронавирусную инфекцию брали у 155 воспитанников училища, рассказали в ведомстве.
Курсанты могли заразиться коронавирусом после контакта одного из преподавателей училища с жителями Москвы, уточнили в министерстве. По данным «Фонтанки», ранее в Москве был госпитализирован с высокой температурой контр-адмирал запаса и начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков. О результатах его теста на коронавирус пока не сообщалось.
Издание отмечает, что 155 нахимовцев приехали в столицу из Санкт-Петербурга для подготовки к параду Победы 9 мая. В Минобороны однако уточнили, что воспитанники и преподаватели училища не участвовали в тренировках парадных расчетов в Алабино. Из-за ситуации с коронавирусом парад Победы решили перенести на неопределенный срок, объявил 16 апреля президент Владимир Путин.
Минобороны накануне впервые сообщило о наличии заразившихся коронавирусом в российской армии: заболевание выявили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища.