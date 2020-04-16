Минобороны впервые назвало число больных коронавирусом военнослужащих

В России, согласно данным оперативного штаба на 16 апреля, было почти 28 000 заболевших, 232 человека умерли. За сутки число инфицированных выросло более чем на 3400. Больше всего заразившихся в Москве ‒ свыше 16 000. В мире число больных COVID-19 превысило 2 млн, более 137 000 скончались.