Минобороны впервые назвало число больных коронавирусом военнослужащих
Министерство обороны России впервые сообщило о наличии заболевших коронавирусом в российской армии: COVID-19 выявлен у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища. «Состояние всех инфицированных военнослужащих и гражданского специалиста ‒ нормальное», ‒ говорится в заявлении Минобороны.
Инфицированные находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение. У них нет признаков заболевания органов дыхания, температура тела в норме, отметило ведомство.
Учащихся и сотрудников Тюменского училища продолжают проверять на коронавирус, пробы, взятые у 352 курсантов, оказались отрицательными. По предварительным данным, причиной заражения 15 человек стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами учебного заведения.
Ранее Минобороны не сообщало о заболевших военных. Отмечалось только, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах России остается стабильной и полностью контролируется.
В России, согласно данным оперативного штаба на 16 апреля, было почти 28 000 заболевших, 232 человека умерли. За сутки число инфицированных выросло более чем на 3400. Больше всего заразившихся в Москве ‒ свыше 16 000. В мире число больных COVID-19 превысило 2 млн, более 137 000 скончались.