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Минобороны впервые назвало число больных коронавирусом военнослужащих

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Министерство обороны России впервые сообщило о наличии заболевших коронавирусом в российской армии: COVID-19 выявлен у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища. «Состояние всех инфицированных военнослужащих и гражданского специалиста ‒ нормальное», ‒ говорится в заявлении Минобороны.

Инфицированные находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение. У них нет признаков заболевания органов дыхания, температура тела в норме, отметило ведомство.

Учащихся и сотрудников Тюменского училища продолжают проверять на коронавирус, пробы, взятые у 352 курсантов, оказались отрицательными. По предварительным данным, причиной заражения 15 человек стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами учебного заведения.

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Ранее Минобороны не сообщало о заболевших военных. Отмечалось только, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах России остается стабильной и полностью контролируется.

В России, согласно данным оперативного штаба на 16 апреля, было почти 28 000 заболевших, 232 человека умерли. За сутки число инфицированных выросло более чем на 3400. Больше всего заразившихся в Москве ‒ свыше 16 000. В мире число больных COVID-19 превысило 2 млн, более 137 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных