Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Памятник Жукову отправили на реставрацию 20 марта, а на его месте установили новый – временный. При этом он заметно отличался от старого монумента: в первой версии маршал изображался с вытянутой вперед рукой, принимающим парад Победы 24 июня 1945 г., а в новой он отдавал воинскую честь. Однако уже на следующий день из-за проблем с постаментом временный памятник убрали.