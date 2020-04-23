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Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Ведомости

Памятник маршалу Георгию Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации, пишет ТАСС. Обновление скульптуры приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник Жукову отправили на реставрацию 20 марта, а на его месте установили новый – временный. При этом он заметно отличался от старого монумента: в первой версии маршал изображался с вытянутой вперед рукой, принимающим парад Победы 24 июня 1945 г., а в новой он отдавал воинскую честь. Однако уже на следующий день из-за проблем с постаментом временный памятник убрали.

Демонтированный памятник Жукову создан скульптором Вячеславом Клыковым и открыт в 1995 г., в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Изначально его планировалось установить на Красной площади, но этому воспрепятствовала ЮНЕСКО – появление нового монумента исказило бы исторический облик объекта Всемирного наследия.

Ранее по теме: В Москве демонтировали памятник маршалу Жукову, заменив на новый

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных