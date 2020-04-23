Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Памятник маршалу Георгию Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации, пишет ТАСС. Обновление скульптуры приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Памятник Жукову отправили на реставрацию 20 марта, а на его месте установили новый – временный. При этом он заметно отличался от старого монумента: в первой версии маршал изображался с вытянутой вперед рукой, принимающим парад Победы 24 июня 1945 г., а в новой он отдавал воинскую честь. Однако уже на следующий день из-за проблем с постаментом временный памятник убрали.
Демонтированный памятник Жукову создан скульптором Вячеславом Клыковым и открыт в 1995 г., в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Изначально его планировалось установить на Красной площади, но этому воспрепятствовала ЮНЕСКО – появление нового монумента исказило бы исторический облик объекта Всемирного наследия.