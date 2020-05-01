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Представитель РПЦ возразил против мозаики Сталина в храме Вооруженных сил

Ведомости

В главном храме Вооруженных сил в парке «Патриот» не должно быть изображений Иосифа Сталина, высказал свое мнение председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера». Он сказал, что с именем Сталина связаны «многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории» (цитата по «Интерфаксу»). Сама реакция, которую вызвало решение, свидетельствует, что инициатива требует более широкого обсуждения, сказал Легойда.

24 апреля «МБХ медиа» опубликовало фотографии мозаик из главного храма Вооруженных сил. Портрет Сталина был в углу панно, изображавшего парад Победы 1945 г. Мозаика воссоздавалась по фотографии, на которой также было изображение Сталина, говорил ТАСС председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин. Он также объяснил «Комсомольской правде», что изображать правителей в храмах – нормальная практика и в русской православной церкви, и в греческой.

В числе мозаик, которые планировали разместить в главном храме Вооруженных сил, была мозаика с изображением президента Владимира Путина и современных российских политиков. Путин считает, что таким образом оценивать его работу еще рано, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Художественный совет принял это пожелание и не стал размещать мозаику с Путиным в храме, сказал «Интерфаксу» настоятель храма, епископ Клинский Стефан (Привалов). Мозаика будет храниться как исторический артефакт, приводит РБК слова председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных