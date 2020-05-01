Представитель РПЦ возразил против мозаики Сталина в храме Вооруженных сил

В главном храме Вооруженных сил в парке «Патриот» не должно быть изображений Иосифа Сталина, высказал свое мнение председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера». Он сказал, что с именем Сталина связаны «многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории» (цитата по «Интерфаксу»). Сама реакция, которую вызвало решение, свидетельствует, что инициатива требует более широкого обсуждения, сказал Легойда.