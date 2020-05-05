Вице-президент корпорации «Иркут» Виноградов умер от пневмонии

4 мая от непродолжительной болезни скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов, сообщила в своем пресс-релизе корпорация. По сообщению источника «Ведомостей» в одном из авиапромышленных предприятий, за несколько дней до кончины он был доставлен в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Окончательный диагноз будет ясен позднее, но, по словам источника, нельзя исключать, что причиной болезни стало заражение коронавирусом.