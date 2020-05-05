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Вице-президент корпорации «Иркут» Виноградов умер от пневмонии

Ведомости

4 мая от непродолжительной болезни скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов, сообщила в своем пресс-релизе корпорация. По сообщению источника «Ведомостей» в одном из авиапромышленных предприятий, за несколько дней до кончины он был доставлен в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Окончательный диагноз будет ясен позднее, но, по словам источника, нельзя исключать, что причиной болезни стало заражение коронавирусом.

Игорь Виноградов ранее работал в компании «Гражданские самолеты Сухого» и сыграл исключительную роль в сертификации самолета Sukhoi Superjet по отечественным и европейским нормам летной годности, благодаря чему этот самолет и эксплуатируется на российских и зарубежных авиалиниях, отмечает источник в ОАК.

В «Иркуте», с которым недавно был объединен ГСС, Виноградов занимался теми же вопросами с лайнером МС-21, отмечает собеседник «Ведомостей». Его потеря — большая утрата, но есть воспитанные Виноградовым люди, которые смогут продолжить его дело, отмечает источник в ОАК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных