В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000

Общее число больных COVID-19 к 8 мая в Москве достигло 98 522, 87 307 человек продолжают лечение, сообщал федеральный оперативный штаб в начале дня. За сутки коронавирус в городе обнаружили у 5846 человек. По данным местного штаба, больше половины новых больных (51,9%) – это дети и взрослые до 45 лет.