В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000
В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. У каждого из них была диагностирована пневмония, а тесты на коронавирус показали положительный результат. Общее число летальных исходов достигло 1010.
Общее число больных COVID-19 к 8 мая в Москве достигло 98 522, 87 307 человек продолжают лечение, сообщал федеральный оперативный штаб в начале дня. За сутки коронавирус в городе обнаружили у 5846 человек. По данным местного штаба, больше половины новых больных (51,9%) – это дети и взрослые до 45 лет.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 31 мая режим самоизоляции в городе. С 12 мая жители Москвы также будут обязаны носить маски и перчатки на работе, в магазинах и общественном транспорте. Работодатели должны будут организовать тестирование не менее 10% сотрудников на коронавирус.