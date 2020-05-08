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В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000

Ведомости

В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. У каждого из них была диагностирована пневмония, а тесты на коронавирус показали положительный результат. Общее число летальных исходов достигло 1010.

Общее число больных COVID-19 к 8 мая в Москве достигло 98 522, 87 307 человек продолжают лечение, сообщал федеральный оперативный штаб в начале дня. За сутки коронавирус в городе обнаружили у 5846 человек. По данным местного штаба, больше половины новых больных (51,9%) – это дети и взрослые до 45 лет.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 31 мая режим самоизоляции в городе. С 12 мая жители Москвы также будут обязаны носить маски и перчатки на работе, в магазинах и общественном транспорте. Работодатели должны будут организовать тестирование не менее 10% сотрудников на коронавирус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных