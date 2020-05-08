Штрафы за отсутствие маски в Подмосковье временно заменят замечанием
В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире «Россия 1». «Тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал он про тех, кто будет в общественном месте без маски после 12 мая (цитата по «Интерфаксу»).
12 мая – первый рабочий день после более чем месяца нерабочих дней, введенных президентом Владимиром Путиным из-за распространения коронавируса. Вместе с этим Москва и Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая. В Москве с 12 мая также вводится масочный режим, помимо этого, жители должны носить перчатки в транспорте и общественных местах.