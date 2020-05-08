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Штрафы за отсутствие маски в Подмосковье временно заменят замечанием

Ведомости

В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире «Россия 1». «Тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал он про тех, кто будет в общественном месте без маски после 12 мая (цитата по «Интерфаксу»).

Намерение ввести масочный режим в Подмосковье Воробьев озвучил 30 апреля. На следующий день вышло постановление, которое рекомендовало жителям региона носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и продолжающих работу предприятиях. С 12 мая предписание принимает обязательную форму.

12 мая – первый рабочий день после более чем месяца нерабочих дней, введенных президентом Владимиром Путиным из-за распространения коронавируса. Вместе с этим Москва и Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая. В Москве с 12 мая также вводится масочный режим, помимо этого, жители должны носить перчатки в транспорте и общественных местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных