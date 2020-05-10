Москва закупила 300 новых автомобилей скорой медицинской помощи
Московские власти приняли решение увеличить закупки новых автомобилей скорой помощи на 300 машин. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».
Во время посещения 10 мая городской клинической больницы имени Филатова Сергей Собянин рассказал, что первая партия досрочно приобретенных автомобилей уже поступила на московскую станцию скорой помощи имени Пучкова. Остальные должны прибыть в ближайшие недели. Всего предполагается закупить досрочно 300 автомобилей, сказал московский мэр. Он поблагодарил врачей скорой помощи за тяжелый труд в условиях распространения коронавируса. Собянин рассказал, что количество вызовов выросло из-за пандемии на треть. Он сообщил, что власти включили работников скорой помощи Москвы в систему финансовой поддержки и обеспечили их президентским и региональными доплатами.
Руководитель станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что новые автомобили заменят старые машины. По его словам, в сутки на дежурство заступают 1 040 бригад скорой медицинской помощи. 255 специальных бригад работают по вызовам к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Скорая помощь помимо лечения на дому и эвакуации пациентов в больницы доставляет заболевших на компьютерную томографию легких, для скорейшего диагностирования последствий инфекции. Плавунов, переболевший коронавирусом, сообщил Собянину о своем намерении сдать плазму для лечения других больных COVID-19. По его словам, он встал на учет в качестве донора в НИИ Склифосовского.
В Москве на 10 мая зарегистрировали более 109 740 случаев заражения коронавирусом. Это почти половина от числа инфицированных по всей России. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в России достигло 1915 человек, на Москву приходится более одной тысячи жертв коронавируса.