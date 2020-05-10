Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Москва закупила 300 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Ведомости

Московские власти приняли решение увеличить закупки новых автомобилей скорой помощи на 300 машин. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

Во время посещения 10 мая городской клинической больницы имени Филатова Сергей Собянин рассказал, что первая партия досрочно приобретенных автомобилей уже поступила на московскую станцию скорой помощи имени Пучкова. Остальные должны прибыть в ближайшие недели. Всего предполагается закупить досрочно 300 автомобилей, сказал московский мэр. Он поблагодарил врачей скорой помощи за тяжелый труд в условиях распространения коронавируса. Собянин рассказал, что количество вызовов выросло из-за пандемии на треть. Он сообщил, что власти включили работников скорой помощи Москвы в систему финансовой поддержки и обеспечили их президентским и региональными доплатами.

Руководитель станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что новые автомобили заменят старые машины. По его словам, в сутки на дежурство заступают 1 040 бригад скорой медицинской помощи. 255 специальных бригад работают по вызовам к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Скорая помощь помимо лечения на дому и эвакуации пациентов в больницы доставляет заболевших на компьютерную томографию легких, для скорейшего диагностирования последствий инфекции. Плавунов, переболевший коронавирусом, сообщил Собянину о своем намерении сдать плазму для лечения других больных COVID-19. По его словам, он встал на учет в качестве донора в НИИ Склифосовского.

В Москве на 10 мая зарегистрировали более 109 740 случаев заражения коронавирусом. Это почти половина от числа инфицированных по всей России. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в России достигло 1915 человек, на Москву приходится более одной тысячи жертв коронавируса.

Ранее по теме: Правительство распределило 12 млрд рублей для лечащих от коронавируса врачей
Ранее по теме: Число случаев COVID-19 в России превысило двести тысяч
Ранее по теме: Мэрия Москвы разделит с бизнесом расходы на тестирование сотрудников на COVID-19
Ранее по теме: В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных