Москва закупила 300 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Руководитель станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что новые автомобили заменят старые машины. По его словам, в сутки на дежурство заступают 1 040 бригад скорой медицинской помощи. 255 специальных бригад работают по вызовам к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Скорая помощь помимо лечения на дому и эвакуации пациентов в больницы доставляет заболевших на компьютерную томографию легких, для скорейшего диагностирования последствий инфекции. Плавунов, переболевший коронавирусом, сообщил Собянину о своем намерении сдать плазму для лечения других больных COVID-19. По его словам, он встал на учет в качестве донора в НИИ Склифосовского.