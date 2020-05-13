Адвокат: СКР отказался пересмотреть действия сестер Хачатурян
Следственный комитет России (СКР) отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян – Крестины, Ангелины и Марии, сообщил «РИА Новости» адвокат одной из них Алексей Липцер. Их действия по-прежнему квалифицируются как убийство по предварительному сговору, следствие отказалось признавать их необходимой самообороной. Адвокат заявил, что следствие таким образом проигнорировало доводы Генпрокуратуры.
В декабре 2019 г. источники ТАСС и «Коммерсантъ» сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело сестер Хачатурян на доследование. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь пришел к выводам, что следствие не учло влияние систематического насилия со стороны отца на действия сестер, заявил в январе адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Расследование СКР доказало, что Хачатурян систематически истязал и насиловал дочерей. Сейчас сестры находятся под запретом на совершение определенных действий – в частности, им запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.