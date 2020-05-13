Адвокат: СКР отказался пересмотреть действия сестер Хачатурян

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Расследование СКР доказало, что Хачатурян систематически истязал и насиловал дочерей. Сейчас сестры находятся под запретом на совершение определенных действий – в частности, им запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.