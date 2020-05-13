Пациентка в возрасте 100 лет в Москве вылечилась от коронавируса

Женщина заболела COVID-19, когда находилась на плановом лечении в больнице и оказалась в одной палате с пациенткой с коронавирусом. Пояркова родилась в Москве, ее муж погиб во время Великой Отечественной войны, она осталась одна с грудным ребенком. Сейчас женщина живет вместе с дочерью и зятем.