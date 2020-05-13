Пациентка в возрасте 100 лет в Москве вылечилась от коронавируса
В Москве из Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА выписали 100-летнюю Пелагею Пояркову. Она первая в России пациентка с коронавирусом такого возраста, которой удалось выздороветь, говорится в сообщении ФМБА.
Женщина заболела COVID-19, когда находилась на плановом лечении в больнице и оказалась в одной палате с пациенткой с коронавирусом. Пояркова родилась в Москве, ее муж погиб во время Великой Отечественной войны, она осталась одна с грудным ребенком. Сейчас женщина живет вместе с дочерью и зятем.
В России к 13 мая выявлен 242 271 случай заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 126 004. В список регионов с наибольшим числом зарегистрированных случаев, помимо Москвы, входят Московская область (23 662 случая), Санкт-Петербург (8485) и Нижегородская область (5358). С начала эпидемии выздоровели 48 003 больных. 192 056 человек продолжают лечение. Умерли 2212 больных.