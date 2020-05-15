Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства в 1994 г. 7 мая, суд арестовал его до 4 июля. По версии следствия, у Александра Наумова, члена преступной группировки Быкова, произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности. После конфликта на Быкова было совершено покушение. Быков решил, что покушение организовали Наумов и его знакомый Войтенко. Он поручил входившему в группировку Владимиру Татаренкову убить их, 24 июля 1994 г. автомобиль с ними был расстрелян.