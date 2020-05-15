Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 г., сообщает следственный комитет.
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства в 1994 г. 7 мая, суд арестовал его до 4 июля. По версии следствия, у Александра Наумова, члена преступной группировки Быкова, произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности. После конфликта на Быкова было совершено покушение. Быков решил, что покушение организовали Наумов и его знакомый Войтенко. Он поручил входившему в группировку Владимиру Татаренкову убить их, 24 июля 1994 г. автомобиль с ними был расстрелян.
Исполнителями убийства следствие считает Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Бакуров был приговорен за несколько убийств к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. На Бокова как на исполнителя указали три свидетеля. Следственный комитет сообщает, что те не давали показания раньше, надеясь на поддержку со стороны Быкова.
Анатолий Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 г. В 2002 г. Быков был осужден на 6,5 лет лишения свободы условно за организацию убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Судимость была досрочно погашена в 2005 г., в 2020 г. истекал срок, в течение которого Быков из-за судимости не мог участвовать в выборах.