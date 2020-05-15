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Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

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Бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 г., сообщает следственный комитет.

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства в 1994 г. 7 мая, суд арестовал его до 4 июля. По версии следствия, у Александра Наумова, члена преступной группировки Быкова, произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности. После конфликта на Быкова было совершено покушение. Быков решил, что покушение организовали Наумов и его знакомый Войтенко. Он поручил входившему в группировку Владимиру Татаренкову убить их, 24 июля 1994 г. автомобиль с ними был расстрелян.

Исполнителями убийства следствие считает Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Бакуров был приговорен за несколько убийств к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. На Бокова как на исполнителя указали три свидетеля. Следственный комитет сообщает, что те не давали показания раньше, надеясь на поддержку со стороны Быкова.

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Срок запрета на участие бывшего красноярского депутата в выборах истекал в 2020 году

Анатолий Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 г. В 2002 г. Быков был осужден на 6,5 лет лишения свободы условно за организацию убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Судимость была досрочно погашена в 2005 г., в 2020 г. истекал срок, в течение которого Быков из-за судимости не мог участвовать в выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных