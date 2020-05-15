Более трети москвичей боятся пройти тест на антитела к коронавирусу

При этом более трети респондентов (34%) не хотят проходить тест на антитела к коронавирусу. В основном москвичи опасаются заразиться вирусом во время сдачи теста или считают, что медики, находясь в зоне риска, способствуют распространению инфекции. Также неготовые пройти тест не доверяют системе тестирования или не понимают, что им даст прохождение теста на антитела.