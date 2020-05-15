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Более трети москвичей боятся пройти тест на антитела к коронавирусу

Ведомости

Менее половины москвичей готовы участвовать в бесплатном тестировании на коронавирус, которое стартовало в столице 15 мая, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob. В исследовании приняли участие 1600 жителей Москвы.

Пройти тест готовы 49% респондентов. Одна из участниц опроса отметила, что во время режима самоизоляции находилась на работе и считает необходимым сдать тест на антитела. «Возможно, уже переболела», – сказала она.

При этом более трети респондентов (34%) не хотят проходить тест на антитела к коронавирусу. В основном москвичи опасаются заразиться вирусом во время сдачи теста или считают, что медики, находясь в зоне риска, способствуют распространению инфекции. Также неготовые пройти тест не доверяют системе тестирования или не понимают, что им даст прохождение теста на антитела.

Ранее по теме: Собянин объявил о бесплатном тестировании москвичей на антитела к коронавирусу

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 мая в городе начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Таким образом власти планируют выяснить, сколько людей уже переболели COVID-19, в том числе бессимптомно, а также у скольких появился иммунитет. Кроме того, тестирование покажет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус, пояснил Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных