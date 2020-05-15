Более трети москвичей боятся пройти тест на антитела к коронавирусу
Менее половины москвичей готовы участвовать в бесплатном тестировании на коронавирус, которое стартовало в столице 15 мая, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob. В исследовании приняли участие 1600 жителей Москвы.
Пройти тест готовы 49% респондентов. Одна из участниц опроса отметила, что во время режима самоизоляции находилась на работе и считает необходимым сдать тест на антитела. «Возможно, уже переболела», – сказала она.
При этом более трети респондентов (34%) не хотят проходить тест на антитела к коронавирусу. В основном москвичи опасаются заразиться вирусом во время сдачи теста или считают, что медики, находясь в зоне риска, способствуют распространению инфекции. Также неготовые пройти тест не доверяют системе тестирования или не понимают, что им даст прохождение теста на антитела.
14 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 мая в городе начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Таким образом власти планируют выяснить, сколько людей уже переболели COVID-19, в том числе бессимптомно, а также у скольких появился иммунитет. Кроме того, тестирование покажет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус, пояснил Собянин.