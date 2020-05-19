Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

В разъяснении администрации города, направленного в местные СМИ, говорится, что организации, оказывающие ритуальные услуги, «неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования». Губернатор Александр Беглов при этом считает необходимым определить условия, при которых в церемонии прощания и похорон смогут участвовать близкие родственники или законные представители. Администрация города в настоящее время пытается договориться с Башкетовой и определить такой порядок проведения прощальных церемоний с соблюдением необходимых противоэпидемиологических правил, отмечается в релизе.