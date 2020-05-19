Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка». Ранее издание сообщало, что такое предписание руководителя регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой поступило в Смольный 8 мая.
В разъяснении администрации города, направленного в местные СМИ, говорится, что организации, оказывающие ритуальные услуги, «неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования». Губернатор Александр Беглов при этом считает необходимым определить условия, при которых в церемонии прощания и похорон смогут участвовать близкие родственники или законные представители. Администрация города в настоящее время пытается договориться с Башкетовой и определить такой порядок проведения прощальных церемоний с соблюдением необходимых противоэпидемиологических правил, отмечается в релизе.
В то же время власти Петербурга указали, что хотя на городских кладбищах услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
Запрет на проведение ритуальных церемоний прощания с умершими вне зависимости от их диагноза действует в Санкт-Петербурге с 12 мая, сообщили ранее в Смольном «Коммерсанту» со ссылкой на предписание главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой.
В Санкт-Петербурге, по последним данным федерального оперштаба, выявлено 11 340 заболевших коронавирусной инфекцией. Вылечились уже 2 272 пациента, умерли 95 инфицированных.