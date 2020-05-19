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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

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Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка». Ранее издание сообщало, что такое предписание руководителя регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой поступило в Смольный 8 мая.

В разъяснении администрации города, направленного в местные СМИ, говорится, что организации, оказывающие ритуальные услуги, «неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования». Губернатор Александр Беглов при этом считает необходимым определить условия, при которых в церемонии прощания и похорон смогут участвовать близкие родственники или законные представители. Администрация города в настоящее время пытается договориться с Башкетовой и определить такой порядок проведения прощальных церемоний с соблюдением необходимых противоэпидемиологических правил, отмечается в релизе.

В то же время власти Петербурга указали, что хотя на городских кладбищах услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет. 

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Запрет на проведение ритуальных церемоний прощания с умершими вне зависимости от их диагноза действует в Санкт-Петербурге с 12 мая, сообщили ранее в Смольном «Коммерсанту» со ссылкой на предписание главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой. 

В Санкт-Петербурге, по последним данным федерального оперштаба, выявлено 11 340 заболевших коронавирусной инфекцией. Вылечились уже 2 272 пациента, умерли 95 инфицированных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных