Сестры Хачатурян попросили спецдокладчика ООН помочь объединить их дела

В обращении к Симонович сестры просят спецдокладчика обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. По словам Фроловой, следственные органы разделили уголовное дело сестер, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство. Это, отмечает собеседница агентства, отрицательно сказалось на правах обвиняемых. «Крестина и Ангелина не имеют возможности участвовать в деле Марии так же, как и Мария не имеет возможности участвовать в деле Крестины и Ангелины Хачатурян», — сказала защитница.