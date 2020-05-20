Сестры Хачатурян попросили спецдокладчика ООН помочь объединить их дела
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к властям России, чтобы рассмотрение их дел в суде объединили. Это поможет избежать повторной травматизации сестер при слушаниях дела, сообщила ТАСС адвокат младшей из сестер Хачатурян Валентина Фролова.
В обращении к Симонович сестры просят спецдокладчика обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. По словам Фроловой, следственные органы разделили уголовное дело сестер, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство. Это, отмечает собеседница агентства, отрицательно сказалось на правах обвиняемых. «Крестина и Ангелина не имеют возможности участвовать в деле Марии так же, как и Мария не имеет возможности участвовать в деле Крестины и Ангелины Хачатурян», — сказала защитница.
Она отметила, что сестры в своем обращении утверждают, что действовали в порядке самообороны, защищая себя от домашнего насилия. Фролова напомнила, что следствие «отказалось рассматривать мотив самообороны в действиях сестер». «Все, что происходит сегодня с сестрами — прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы их своевременно защитить», — сказал адвокат.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Расследование СКР доказало, что Хачатурян систематически истязал и насиловал дочерей. 13 мая адвокат одной из сестер Алексей Липцер сообщил РИА «Новости», что их действия по-прежнему квалифицируются СКР как убийство по предварительному сговору, следствие отказалось признавать их необходимой самообороной. Адвокат заявил, что следствие таким образом проигнорировало доводы Генпрокуратуры.
В декабре 2019 г. источники ТАСС и «Коммерсантъ» сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело сестер Хачатурян на доследование. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь пришел к выводам, что следствие не учло влияние систематического насилия со стороны отца на действия сестер, заявил в январе адвокат одной из девушек Алексей Паршин.