Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
Во всем мире коронавирусом нового типа заразились уже более 5 млн человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах. Вылечились от него уже более 1,7 млн человек, умерли почти 324 000 инфицированных.
Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в США – свыше 1,5 млн человек. Там же больше всего умерших пациентов с коронавирусом — почти 92 000 человек. На втором месте по числу выявленных случаев заражения — Россия, где коронавирус нашли у почти 309 000 человек, а умерли меньше 3000 зараженных пациентов.
Тройку лидеров по заболеваемости COVID-19 замыкает Бразилия с почти 272 000 заболевших. На четвертой и пятой строчках — Великобритания (250 000 зараженных) и Испания (232 000). В топ-5 стран по числу умерших, кроме США, входят Великобритания (около 35 500 жертв COVID-19), Италия (более 32 000), Франция (28 000) и Испания (почти 28 000).
О пандемии коронавируса нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в декабре 2019 г., ВОЗ объявила 11 марта. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 000 случаев заражения.