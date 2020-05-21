Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в США – свыше 1,5 млн человек. Там же больше всего умерших пациентов с коронавирусом — почти 92 000 человек. На втором месте по числу выявленных случаев заражения — Россия, где коронавирус нашли у почти 309 000 человек, а умерли меньше 3000 зараженных пациентов.