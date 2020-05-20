В Великом Новгороде возбудили дело из-за очередей за продуктовыми наборами

По версии следствия, 8 мая должностные лица Новгородского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов разместили в соцсети «В контакте» информацию о том, что пенсионеры, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить продуктовые наборы. Данная информация привела к тому, что у центров соцзащиты образовались очереди желающих получить набор продуктов. Массовое скопление людей может способствовать распространению коронавирусной инфекции, считают в прокуратуре.