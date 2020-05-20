В Великом Новгороде возбудили дело из-за очередей за продуктовыми наборами
Прокуратура Новгородской области сообщила о возбуждении уголовного дела из-за образования в Великом Новгороде очередей за продуктовыми наборами для пенсионеров. Дело заведено по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания).
По версии следствия, 8 мая должностные лица Новгородского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов разместили в соцсети «В контакте» информацию о том, что пенсионеры, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить продуктовые наборы. Данная информация привела к тому, что у центров соцзащиты образовались очереди желающих получить набор продуктов. Массовое скопление людей может способствовать распространению коронавирусной инфекции, считают в прокуратуре.
Правонарушение было выявлено в результате мониторинга региональных СМИ и соцсетей. По факту произошедшего была проведена проверка. В ходе нее был подтвержден факт нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Расследование дела находится на контроле у областной прокуратуры. Имена и фамилии фигурантов дела не раскрываются.