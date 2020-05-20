Власти Якутии сняли карантин на большей части месторождения «Газпрома»

Карантин на территории Чаяндинского месторождения действовал с 17 апреля. Работники должны были вернуться в места постоянного проживания в других регионах. По последним данным, месторождение покинули 6185 человек. Еще 368 человек находятся в госпитале, изоляторе или обсерваторе. Заражения коронавирусом на других участках месторождения не выявлено, говорится в сообщении властей региона.