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Власти Якутии сняли карантин на большей части месторождения «Газпрома»

Ведомости

Глава Якутии Айсен Николаев снял карантин на большей части Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома», сообщает пресс-служба правительства региона. Ограничительные меры продолжают действовать только на двух участках, где расположены госпиталь и изоляторы для заболевших COVID-19 («ВЗиС 72 км АО «Стройтранснефтегаз» и «ВЗиС Опорная база ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).

Карантин на территории Чаяндинского месторождения действовал с 17 апреля. Работники должны были вернуться в места постоянного проживания в других регионах. По последним данным, месторождение покинули 6185 человек. Еще 368 человек находятся в госпитале, изоляторе или обсерваторе. Заражения коронавирусом на других участках месторождения не выявлено, говорится в сообщении властей региона.

Производственный процесс на месторождении «Газпрома» продолжается в штатном режиме, отметила пресс-служба правительства Якутии.

Ранее по теме: Около 3000 работников месторождения «Газпрома» могли заразиться коронавирусом

В начале мая глава Республики Саха Айсен Николаев сообщил, что у 39 работников Чаяндинского месторождения официально подтвержден коронавирус. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова ранее говорила о возможном заражении около 3000 сотрудников месторождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных