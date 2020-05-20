Власти Якутии сняли карантин на большей части месторождения «Газпрома»
Глава Якутии Айсен Николаев снял карантин на большей части Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома», сообщает пресс-служба правительства региона. Ограничительные меры продолжают действовать только на двух участках, где расположены госпиталь и изоляторы для заболевших COVID-19 («ВЗиС 72 км АО «Стройтранснефтегаз» и «ВЗиС Опорная база ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).
Карантин на территории Чаяндинского месторождения действовал с 17 апреля. Работники должны были вернуться в места постоянного проживания в других регионах. По последним данным, месторождение покинули 6185 человек. Еще 368 человек находятся в госпитале, изоляторе или обсерваторе. Заражения коронавирусом на других участках месторождения не выявлено, говорится в сообщении властей региона.
Производственный процесс на месторождении «Газпрома» продолжается в штатном режиме, отметила пресс-служба правительства Якутии.
В начале мая глава Республики Саха Айсен Николаев сообщил, что у 39 работников Чаяндинского месторождения официально подтвержден коронавирус. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова ранее говорила о возможном заражении около 3000 сотрудников месторождения.