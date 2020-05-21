В Москве умерли еще 68 заболевших коронавирусной инфекцией человек

Всего от COVID-19 вылечились уже 85 392 жителя России. Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 3000 человек – 2972 пациента. В мире количество заболевших приближается к 5 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах. Вылечились от него уже более 1,7 млн человек, умерли почти 324 000 инфицированных.