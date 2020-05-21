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В Москве умерли еще 68 заболевших коронавирусной инфекцией человек

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В Москве умерли еще 68 пациентов, инфицированных коронавирусом. Врачи диагностировали у них пневмонию, сообщили в столичном оперативном штабе. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 1794 человек. Накануне, 20 мая от последствий болезни скончались 75 пациентов с коронавирусом.

В Москве число случаев заражения коронавирусом на 20 мая составило 152 276, за сутки выявлено 2 699 новых, что почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период — 5 440 человек.

К 20 мая в России выявили коронавирусную инфекцию у 8764 человек, сообщал федеральный оперативный штаб. Это минимальное число выявленных за сутки зараженных коронавирусом с 1 мая (7933). Общее число заболевших COVID-19 выросло до 308 705 жителей России. По данным оперштаба, за последние сутки в России выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом – 9262 человека. Впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Всего от COVID-19 вылечились уже 85 392 жителя России. Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 3000 человек – 2972 пациента. В мире количество заболевших приближается к 5 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах. Вылечились от него уже более 1,7 млн человек, умерли почти 324 000 инфицированных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных