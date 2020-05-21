В Москве умерли еще 68 заболевших коронавирусной инфекцией человек
В Москве умерли еще 68 пациентов, инфицированных коронавирусом. Врачи диагностировали у них пневмонию, сообщили в столичном оперативном штабе. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 1794 человек. Накануне, 20 мая от последствий болезни скончались 75 пациентов с коронавирусом.
В Москве число случаев заражения коронавирусом на 20 мая составило 152 276, за сутки выявлено 2 699 новых, что почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период — 5 440 человек.
К 20 мая в России выявили коронавирусную инфекцию у 8764 человек, сообщал федеральный оперативный штаб. Это минимальное число выявленных за сутки зараженных коронавирусом с 1 мая (7933). Общее число заболевших COVID-19 выросло до 308 705 жителей России. По данным оперштаба, за последние сутки в России выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом – 9262 человека. Впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.
Всего от COVID-19 вылечились уже 85 392 жителя России. Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 3000 человек – 2972 пациента. В мире количество заболевших приближается к 5 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах. Вылечились от него уже более 1,7 млн человек, умерли почти 324 000 инфицированных.