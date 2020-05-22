Власти Подмосковья вводят штрафы за отсутствие маски в общественном месте

Масочный режим в Подмосковье действует с 1 мая. В постановлении регионального правительства было указано, что до 11 мая режим действует как рекомендация, а с 12 мая ношение масок становится обязательным. Перед наступлением второго этапа Воробьев заявил, что на первых порах штрафовать за отсутствие масок не будут — людям будут только делать замечание.