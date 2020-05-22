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Власти Подмосковья вводят штрафы за отсутствие маски в общественном месте

Ведомости

Власти Московской области ужесточают масочный режим — теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Масочный режим в Подмосковье действует с 1 мая. В постановлении регионального правительства было указано, что до 11 мая режим действует как рекомендация, а с 12 мая ношение масок становится обязательным. Перед наступлением второго этапа Воробьев заявил, что на первых порах штрафовать за отсутствие масок не будут — людям будут только делать замечание.

Сегодня губернатор Подмосковья объявил, что с 23 мая в городе отменяется система цифровых пропусков. Уже выданные пропуска будут действовать до 26 мая для поездок в Москву, затем жителям Подмосковья нужно будет оформлять пропуск московского образца. В эфире «России-1» Воробьев уточнил, что отмена пропусков не означает, что власти разрешили «все, что предполагает скопление людей».

Коронавирус в Московской области обнаружен у 31 807 человек, 824 случая были выявлены за последние сутки, сообщал федеральный оперативный штаб утром 22 мая. Всего в регионе умерли 312 больных с коронавирусом. 

Ранее по теме: Московская область отменяет пропускной режим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных