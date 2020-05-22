Власти Подмосковья вводят штрафы за отсутствие маски в общественном месте
Власти Московской области ужесточают масочный режим — теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Масочный режим в Подмосковье действует с 1 мая. В постановлении регионального правительства было указано, что до 11 мая режим действует как рекомендация, а с 12 мая ношение масок становится обязательным. Перед наступлением второго этапа Воробьев заявил, что на первых порах штрафовать за отсутствие масок не будут — людям будут только делать замечание.
Сегодня губернатор Подмосковья объявил, что с 23 мая в городе отменяется система цифровых пропусков. Уже выданные пропуска будут действовать до 26 мая для поездок в Москву, затем жителям Подмосковья нужно будет оформлять пропуск московского образца. В эфире «России-1» Воробьев уточнил, что отмена пропусков не означает, что власти разрешили «все, что предполагает скопление людей».
Коронавирус в Московской области обнаружен у 31 807 человек, 824 случая были выявлены за последние сутки, сообщал федеральный оперативный штаб утром 22 мая. Всего в регионе умерли 312 больных с коронавирусом.