Роспотребнадзор разрешит работать бассейнам и фитнес-клубам по записи

В спортивных залах тренажеры должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Участники групповых занятий также должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. На полу для них должна быть нанесена разметка. Посещение бассейна разрешат при условии, что на каждого посетителя будет приходиться не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки бассейна.