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Роспотребнадзор разрешит работать бассейнам и фитнес-клубам по записи

Ведомости

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для бассейнов, фитнес-клубов и спортивных объектов по организации работы в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как говорится в документе, спортивные объекты могут возобновить работу только в режиме предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.

В спортивных залах тренажеры должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Участники групповых занятий также должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. На полу для них должна быть нанесена разметка. Посещение бассейна разрешат при условии, что на каждого посетителя будет приходиться не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки бассейна.

В спортклубах нельзя будет предлагать посетителям чай или кофе, разрешена только бутилированная вода. Сотрудники спортивных учреждений должны будут перед работой ежедневно измерять температуру, носить маски и пользоваться антисептиками.

«Радостно видеть, что письма Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, в которых отрасль подготовила детальное описание безопасной и эффективной работы фитнес-клубов были изучены Роспотребнадзором и полностью учтены», — заявила «Ведомостям» президент ассоциации Ольга Киселева.

Накануне заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что в ближайшее время в Москве могут разрешить торговлю непродовольственными товарами, а также работу ресторанов с летними верандами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных