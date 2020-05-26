Роспотребнадзор разрешит работать бассейнам и фитнес-клубам по записи
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для бассейнов, фитнес-клубов и спортивных объектов по организации работы в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как говорится в документе, спортивные объекты могут возобновить работу только в режиме предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.
В спортивных залах тренажеры должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Участники групповых занятий также должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. На полу для них должна быть нанесена разметка. Посещение бассейна разрешат при условии, что на каждого посетителя будет приходиться не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки бассейна.
В спортклубах нельзя будет предлагать посетителям чай или кофе, разрешена только бутилированная вода. Сотрудники спортивных учреждений должны будут перед работой ежедневно измерять температуру, носить маски и пользоваться антисептиками.
«Радостно видеть, что письма Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, в которых отрасль подготовила детальное описание безопасной и эффективной работы фитнес-клубов были изучены Роспотребнадзором и полностью учтены», — заявила «Ведомостям» президент ассоциации Ольга Киселева.
Накануне заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что в ближайшее время в Москве могут разрешить торговлю непродовольственными товарами, а также работу ресторанов с летними верандами.