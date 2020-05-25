В электричках временно запретят торговлю и выступления музыкантов
Роспотребнадзор рекомендует запретить торговлю с рук в вагонах электричек, а также пресекать игру на музыкальных инструментах, передает «Интерфакс».
Согласно рекомендациям ведомства, запрет должен действовать во время режима самоизоляции и выхода из него. После снятия ограничений легальная разносная торговля может быть возобновлена.
Помимо этого Роспотребнадзор также рекомендует препятствовать проезду пассажиров, не соблюдающих правила гигиены или одетых в пачкающую одежду.
Вагоны электричек ведомство призывает тщательно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Особое внимание следует уделять ручкам, сиденьям и окнам вагонов, отмечается в рекомендациях. В вагонах поездов дальнего следования рекомендовано дважды в сутки мерить температуру пассажирам, отказаться от продажи алкоголя на вынос, перед едой предлагать пассажирам антисептики.
Вагоны рекомендуется убирать не менее двух раз в день, туалеты — не менее четырех. При появлении симптомов заболевания у кого-то из пассажиров уборку следует проводить в два раза чаще.
Ранее Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) совместно с профессиональным сообществом обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить летние веранды.