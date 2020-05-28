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Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения

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Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360». По его словам, постановление по открытию выйдет сегодня. Губернатор также уточнил, что там нужно будет находиться в маске. Спортивные парки пока останутся закрытыми.

«Мы пока не можем дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытие веранд. Вместе с санитарным врачом мы считаем это преждевременным и опасным»,- отметил Воробьев, добавив, что торговые центры на следущей неделе тоже пока останутся закрытыми.

С 1 мая в регионе действует масочный режим. До 11 мая режим действовал как рекомендация, а с 12 мая ношение масок стало обязательным. Штраф за пребывание в общественных местах области без маски составит 4000 руб., говорил Воробьев. С 23 мая в регионе отменили систему цифровых пропусков. Уже выданные пропуска были действительны до 26 мая для поездок в Москву, сейчас жителям Подмосковья нужно оформлять пропуск московского образца. 

Ранее по теме: Московская область отменяет пропускной режим

Коронавирус в Московской области обнаружен у 36 730 человек, 774 случая выявлены за последние сутки, сообщал федеральный оперативный штаб утром 28 мая. Всего в регионе умерли 380 больных с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных