Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения

С 1 мая в регионе действует масочный режим. До 11 мая режим действовал как рекомендация, а с 12 мая ношение масок стало обязательным. Штраф за пребывание в общественных местах области без маски составит 4000 руб., говорил Воробьев. С 23 мая в регионе отменили систему цифровых пропусков. Уже выданные пропуска были действительны до 26 мая для поездок в Москву, сейчас жителям Подмосковья нужно оформлять пропуск московского образца.