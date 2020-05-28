Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360». По его словам, постановление по открытию выйдет сегодня. Губернатор также уточнил, что там нужно будет находиться в маске. Спортивные парки пока останутся закрытыми.
«Мы пока не можем дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытие веранд. Вместе с санитарным врачом мы считаем это преждевременным и опасным»,- отметил Воробьев, добавив, что торговые центры на следущей неделе тоже пока останутся закрытыми.
С 1 мая в регионе действует масочный режим. До 11 мая режим действовал как рекомендация, а с 12 мая ношение масок стало обязательным. Штраф за пребывание в общественных местах области без маски составит 4000 руб., говорил Воробьев. С 23 мая в регионе отменили систему цифровых пропусков. Уже выданные пропуска были действительны до 26 мая для поездок в Москву, сейчас жителям Подмосковья нужно оформлять пропуск московского образца.
Коронавирус в Московской области обнаружен у 36 730 человек, 774 случая выявлены за последние сутки, сообщал федеральный оперативный штаб утром 28 мая. Всего в регионе умерли 380 больных с COVID-19.