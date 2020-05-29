Стаж работающих с коронавирусом медиков посчитают по формуле «день за три»
Пенсия медицинским сотрудникам, работающим с зараженными коронавирусом, будет складываться из расчета «один день за три», сообщили в Минтруде. Министерство заявило, что подготовило проект соответствующего постановления правительства. Правило будет распространяться на сотрудников стационарных и амбулаторных медицинских учреждений, а также на сотрудников скорой помощи. Информацию о том, кто из сотрудников работал с больными COVID-19, работодатель должен отправлять в Пенсионный фонд.
Информацию о том, кто из медиков работал с больными COVID-19, в Пенсионный фонд должен отправлять работодатель.
Медики имеют право на надбавку от 25 000 до 80 000 руб. за работу с зараженными коронавирусом, об этом в начале апреля объявил президент Владимир Путин. 15 мая он поручил главам регионов рассчитать выплаты не по часам и минутам, проведенным с больными, а за факт работы, на следующий день министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил правила выплаты. В начале мая Путин также подписал указ о единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если медик умер от коронавируса.
Ранее Минтруд заявил, что подготовил проект компенсации расходов на тесты на коронавирус и средства защиты. В министерстве предложили увеличить перечень товаров, расходы на которые компании могут покрывать из средств Фонда социального страхования (ФСС). Размер компенсации при этом не может быть выше 20% от взносов в ФСС за 2019 г.