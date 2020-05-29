Стаж работающих с коронавирусом медиков посчитают по формуле «день за три»

Медики имеют право на надбавку от 25 000 до 80 000 руб. за работу с зараженными коронавирусом, об этом в начале апреля объявил президент Владимир Путин. 15 мая он поручил главам регионов рассчитать выплаты не по часам и минутам, проведенным с больными, а за факт работы, на следующий день министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил правила выплаты. В начале мая Путин также подписал указ о единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если медик умер от коронавируса.