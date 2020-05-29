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Стаж работающих с коронавирусом медиков посчитают по формуле «день за три»

Ведомости

Пенсия медицинским сотрудникам, работающим с зараженными коронавирусом, будет складываться из расчета «один день за три», сообщили в Минтруде. Министерство заявило, что подготовило проект соответствующего постановления правительства. Правило будет распространяться на сотрудников стационарных и амбулаторных медицинских учреждений, а также на сотрудников скорой помощи. Информацию о том, кто из сотрудников работал с больными COVID-19, работодатель должен отправлять в Пенсионный фонд.

Информацию о том, кто из медиков работал с больными COVID-19, в Пенсионный фонд должен отправлять работодатель.

Медики имеют право на надбавку от 25 000 до 80 000 руб. за работу с зараженными коронавирусом, об этом в начале апреля объявил президент Владимир Путин. 15 мая он поручил главам регионов рассчитать выплаты не по часам и минутам, проведенным с больными, а за факт работы, на следующий день министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил правила выплаты. В начале мая Путин также подписал указ о единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если медик умер от коронавируса.

Ранее Минтруд заявил, что подготовил проект компенсации расходов на тесты на коронавирус и средства защиты. В министерстве предложили увеличить перечень товаров, расходы на которые компании могут покрывать из средств Фонда социального страхования (ФСС). Размер компенсации при этом не может быть выше 20% от взносов в ФСС за 2019 г.

Ранее по теме: Минтруд предложил возмещать работодателям расходы на маски и санитайзеры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных