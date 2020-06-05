«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске

В Норильске 29 мая около 20 000 т дизельного топлива разлилось на проезжую часть дороги, идущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). В результате аварии топливо попало в почву и расположенные рядом водоемы. Площадь загрязнения оценивается в 180 000 кв. м. 3 июня президент Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. По факту происшедшего расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).