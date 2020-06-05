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«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске

Ведомости

«Роскосмос» опубликовал в Twitter три фотографии с последствиями разлива дизельного топлива в Норильске, сделанные из космоса.

Снимки выполнены спутником «Ресурс-П» 4 июня. На первом фото изображена река Амбарная с размещенными на ней боновыми заграждениями, на втором снимке — территория ТЭЦ-3 с аварийным резервуаром, на третьем — озеро Пясино и река Амбарная со следами загрязнения нефтепродуктами.

В Норильске 29 мая около 20 000 т дизельного топлива разлилось на проезжую часть дороги, идущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). В результате аварии топливо попало в почву и расположенные рядом водоемы. Площадь загрязнения оценивается в 180 000 кв. м. 3 июня президент Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. По факту происшедшего расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных