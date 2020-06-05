«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал в Twitter три фотографии с последствиями разлива дизельного топлива в Норильске, сделанные из космоса.
Снимки выполнены спутником «Ресурс-П» 4 июня. На первом фото изображена река Амбарная с размещенными на ней боновыми заграждениями, на втором снимке — территория ТЭЦ-3 с аварийным резервуаром, на третьем — озеро Пясино и река Амбарная со следами загрязнения нефтепродуктами.
Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020
В Норильске 29 мая около 20 000 т дизельного топлива разлилось на проезжую часть дороги, идущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). В результате аварии топливо попало в почву и расположенные рядом водоемы. Площадь загрязнения оценивается в 180 000 кв. м. 3 июня президент Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. По факту происшедшего расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).