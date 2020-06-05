РПЛ запретила болельщикам гостевых клубов присутствовать на матчах

Журналисты, освещающие матчи, должны будут соблюдать меры социального дистанцирования и находиться в пресс-ложе в масках и перчатках, постановили в РПЛ. Пресс-конференции по окончанию матчей должны будут проходить по видеосвязи, их техническую организацию возьмут на себя принимающие клубы.