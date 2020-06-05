РПЛ запретила болельщикам гостевых клубов присутствовать на матчах
Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на матчах возобновленного сезона 2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ), указано на сайте лиги. При этом решение о том, проводить ли футбольные матчи со зрителями на стадионах, будут принимать региональные власти.
Журналисты, освещающие матчи, должны будут соблюдать меры социального дистанцирования и находиться в пресс-ложе в масках и перчатках, постановили в РПЛ. Пресс-конференции по окончанию матчей должны будут проходить по видеосвязи, их техническую организацию возьмут на себя принимающие клубы.
Сезон РПЛ 2019/2020 гг., который был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса, возобновится 19 июня. 28 мая Российский футбольный союз и Роспотребнадзор согласовали правила проведения чемпионата России по футболу. На первых этапах снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, заполняемость стадионов должна быть не больше 10%.