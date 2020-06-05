Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Пикеты начались в столице 28 мая. В этот день Азара арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции. 1 июня его задержали после одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он вышел с плакатом к главному зданию МВД в Москве. Арест Азара вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых были задержаны десятки человек.