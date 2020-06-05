Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38 полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо». По данным на 19.50 мск, также известно о минимум двух задержанных в Санкт-Петербурге.
Пикеты начались в столице 28 мая. В этот день Азара арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции. 1 июня его задержали после одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он вышел с плакатом к главному зданию МВД в Москве. Арест Азара вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых были задержаны десятки человек.
Арест Азара вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых были задержаны десятки человек. 5 июня Мосгорсуд снизил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналиста. Он выйдет из спецприемника 7 июня.