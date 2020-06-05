Собянин анонсировал «радикальные» ослабления ограничений на следующей неделе

В минувший понедельник, 1 июня, в Москве открылись непродовольственные магазины, а жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. К 1 июля власти Москвы планируют снять многие ограничения, в понедельник может быть опубликован соответствующий план, говорил ранее Собянин в эфире канала «Россия-24». При этом он отмечал, что требование носить маски может сохраниться вплоть до появления вакцины от коронавируса в широком применении; по некоторым сценариям, это не случится до 2021 г., передавал ТАСС слова мэра. Послабления, введенные 1 июня, сопровождались усилением масочного режима: жители Москвы должны носить маску как на улице, так и в помещениях и общественном транспорте.