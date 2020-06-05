Собянин анонсировал «радикальные» ослабления ограничений на следующей неделе
На следующей неделе в Москве можно принять «более радикальные, более серьезные решения» по снятию ограничение, установленных ранее из-за распространения коронавируса, сказал мэр Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1». По его словам, основание для этого дает сохраняющаяся позитивная динамика по заболеваемости, также в городе наблюдается меньше смертей.
Решения по дальнейшему ослаблению ограничений должны приниматься спустя неделю после того, как были сняты другие запреты, сказал Собянин. «В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — сказал он. В минувший понедельник, 1 июня, в Москве открылись непродовольственные магазины, а жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком.
В минувший понедельник, 1 июня, в Москве открылись непродовольственные магазины, а жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. К 1 июля власти Москвы планируют снять многие ограничения, в понедельник может быть опубликован соответствующий план, говорил ранее Собянин в эфире канала «Россия-24». При этом он отмечал, что требование носить маски может сохраниться вплоть до появления вакцины от коронавируса в широком применении; по некоторым сценариям, это не случится до 2021 г., передавал ТАСС слова мэра. Послабления, введенные 1 июня, сопровождались усилением масочного режима: жители Москвы должны носить маску как на улице, так и в помещениях и общественном транспорте.