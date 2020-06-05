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Собянин анонсировал «радикальные» ослабления ограничений на следующей неделе

Ведомости

На следующей неделе в Москве можно принять «более радикальные, более серьезные решения» по снятию ограничение, установленных ранее из-за распространения коронавируса, сказал мэр Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1». По его словам, основание для этого дает сохраняющаяся позитивная динамика по заболеваемости, также в городе наблюдается меньше смертей.

Решения по дальнейшему ослаблению ограничений должны приниматься спустя неделю после того, как были сняты другие запреты, сказал Собянин. «В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — сказал он. В минувший понедельник, 1 июня, в Москве открылись непродовольственные магазины, а жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком.

В минувший понедельник, 1 июня, в Москве открылись непродовольственные магазины, а жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. К 1 июля власти Москвы планируют снять многие ограничения, в понедельник может быть опубликован соответствующий план, говорил ранее Собянин в эфире канала «Россия-24». При этом он отмечал, что требование носить маски может сохраниться вплоть до появления вакцины от коронавируса в широком применении; по некоторым сценариям, это не случится до 2021 г., передавал ТАСС слова мэра. Послабления, введенные 1 июня, сопровождались усилением масочного режима: жители Москвы должны носить маску как на улице, так и в помещениях и общественном транспорте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных