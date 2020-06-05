Минюст признал обоснованными ограничения прав и свобод из-за коронавируса

Минюст ссылается на положение Конвенции о защите прав человека, которое предписывает для сохранения жизни людей поступать наиболее эффективным образом. То, что ограничения вводились именно для защиты здоровья, доказывается их временным характером и постепенным ослаблением. Минюст также обратил внимание, что меры, введенные в Германии, США, Италии и Франции, сопоставимы с российскими или превышают их по уровню воздействия.