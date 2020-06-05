Минюст признал обоснованными ограничения прав и свобод из-за коронавируса
Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в Москве и других регионах России, обоснованы и соразмерны угрозе эпидемии, указано в заявлении Минюста. Министерство провело их правовую оценку, по ее итогам Минюст определил, что запреты отвечают конституционным целям по охране жизни граждан и приняты в пределах компетенции органов власти.
Минюст ссылается на положение Конвенции о защите прав человека, которое предписывает для сохранения жизни людей поступать наиболее эффективным образом. То, что ограничения вводились именно для защиты здоровья, доказывается их временным характером и постепенным ослаблением. Минюст также обратил внимание, что меры, введенные в Германии, США, Италии и Франции, сопоставимы с российскими или превышают их по уровню воздействия.
2 июня премьер Михаил Мишустин поручил дать оценку правоприменению актов, вводящих ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Помимо Минюста, к работе были привлечены Минздрав и Роспотребнадзор. Ведомства вместе с правительством Москвы должны были отдельно оценить указы мэра Москвы Сергея Собянина.