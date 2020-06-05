В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 58 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные оперативного штаба. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 2 864.
По данным на 5 июня, число заболевших коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в России достигло почти 450 000. Всего в стране умерли от этого вируса более 5 500 человек, выздоровели – 212 680 пациентов.
Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте находятся США с 1,9 млн случаев, на втором месте — Бразилия с 614 941 случаем. В мире коронавирусная инфекция была диагностирована более чем у 6,7 млн человек.