Число больных COVID-19 в России достигло почти 450 000 человек

На сегодня в мире COVID-19 диагностирован более чем у 6,64 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заболевания. Лидируют в рейтинге США с показателем 1,87 млн заразившихся, на втором месте Бразилия с 614 941 случаем. Всего в мире скончались более 391 295 пациентов с COVID-19, из них 108 211 смертельных случаев приходится на США, 39 987 – на Великобританию и 33 689 – на Италию.