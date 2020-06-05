Число больных COVID-19 в России достигло почти 450 000 человек

Число больных COVID-19 в России достигло почти 450 000 человекВрачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 8726 пациентов
В России выявлено 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 449 834 человек, сообщил оперативный штаб. За прошедшие сутки в России скончались 144 пациента с пневмонией и диагностированным COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране умерли более 5500 человек, выздоровели – 212 680 пациентов.
За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 8057 человек. Сейчас от вируса получают лечение 231 626 человек.
Среди всех российских регионов Москва лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В столице число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 1855 человек, общее число заболевших с начала эпидемии превысило 191 000 человек. С 23 апреля суточный прирост не превышает 2000 новых случаев заболевания. За прошедшие сутки в Москве выздоровели 2643 человека, продолжают лечиться 90 905 пациентов с COVID-19. За сутки в столице умерли 57 заразившихся вирусом, всего в городе жертвами COVID-19 стали 2806 человек.
В России на втором месте по числу заболевших COVID-19 – Подмосковье. Однако в этом регионе общее число зараженных вдвое меньше, чем в столице, – 42 720 человек с начала эпидемии. Прирост за сутки составил 762 новых случая. Всего в области от COVID-19 умерли 539 человек, на данный момент 31 789 заразившихся получают лечение, 10 392 выздоровели.
В топ-5 по числу заболевших входят также Санкт-Петербург (общее число заболевших 17 822, из них 539 умерли, суточный прирост составил 378 случаев), Нижегородская (11 499 заразившихся, из них 125 скончались, суточный прирост 330 человек) и Свердловская (всего 6930 заболевших, 37 умерших, 251 новый случай за сутки) области.
За прошедшие сутки более 100 новых случаев заболевания также выявлены в Ростовской области (общее число заболевших 5753), в Дагестане (5587, смертность более 5%), Красноярском крае (4968) и Тульской области (4398).
На сегодня в мире COVID-19 диагностирован более чем у 6,64 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заболевания. Лидируют в рейтинге США с показателем 1,87 млн заразившихся, на втором месте Бразилия с 614 941 случаем. Всего в мире скончались более 391 295 пациентов с COVID-19, из них 108 211 смертельных случаев приходится на США, 39 987 – на Великобританию и 33 689 – на Италию.