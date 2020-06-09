Устроившему аварию Михаилу Ефремову грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

Авария произошла у дома № 3 на Смоленской площади после того, как Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, сообщила ранее пресс-служба МВД. В ходе аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.