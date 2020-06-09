Устроившему аварию Михаилу Ефремову грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Полиция возбудила уголовного дело в отношении артиста Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы. Об этом сообщает столичное главное управление МВД.
В пресс-службе сообщили, что «в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)». Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Авария произошла у дома № 3 на Смоленской площади после того, как Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, сообщила ранее пресс-служба МВД. В ходе аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.
Из-за аварии на Смоленской площади перекрыто движение по Садовому кольцу, сообщал Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.