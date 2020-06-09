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Устроившему аварию Михаилу Ефремову грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

Ведомости

Полиция возбудила уголовного дело в отношении артиста Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы. Об этом сообщает столичное главное управление МВД.

В пресс-службе сообщили, что «в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)». Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Авария произошла у дома № 3 на Смоленской площади после того, как Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, сообщила ранее пресс-служба МВД. В ходе аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

Из-за аварии на Смоленской площади перекрыто движение по Садовому кольцу, сообщал Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных