МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон

Министерство рекомендует самим отдыхающим обратить особое внимание на безопасность детей рядом с водоемами и предупреждает об опасности купания и отдыха на стихийных пляжах. В сообщении отмечается, что на них «дно водоема и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, нет спасательных постов».