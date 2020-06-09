МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
Региональные власти должны увеличить территории пляжей и зон для купания, чтобы сделать их доступными для большего количества отдыхающих при соблюдении социальной дистанции из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
В сообщении указывается, что действующие пляжи смогут принять с соблюдением правил социальной дистанции в полтора-два метра в два раза меньше отдыхающих. Чтобы этого избежать, министерство и предлагает увеличить их территорию. «При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты», — сказали в пресс-службе.
Министерство рекомендует самим отдыхающим обратить особое внимание на безопасность детей рядом с водоемами и предупреждает об опасности купания и отдыха на стихийных пляжах. В сообщении отмечается, что на них «дно водоема и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, нет спасательных постов».
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей. Больше всего их в Краснодарском крае и Крыму.