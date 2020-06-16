Раненных при стрельбе в Москве полицейских наградят
Раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве полицейских представят к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев внесет президенту представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС – капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, «отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя», говорится в сообщении ведомства.
15 июня на юго-западе Москвы произошла перестрелка между неизвестным мужчиной и сотрудниками ГИБДД. Они остановили такси у дома 156 по Ленинскому проспекту из-за нарушения правил дорожного движения. В это время прохожий открыл по ним огонь, сотрудники ГИБДД, в свою очередь, открыли ответный огонь и задержали нападавшего, несмотря на ранения.