Раненных при стрельбе в Москве полицейских наградят

15 июня на юго-западе Москвы произошла перестрелка между неизвестным мужчиной и сотрудниками ГИБДД. Они остановили такси у дома 156 по Ленинскому проспекту из-за нарушения правил дорожного движения. В это время прохожий открыл по ним огонь, сотрудники ГИБДД, в свою очередь, открыли ответный огонь и задержали нападавшего, несмотря на ранения.