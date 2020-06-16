Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы общественного питания Москвы, передает «Интерфакс». «Два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», ‒ уточнил Собянин.