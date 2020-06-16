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Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы общественного питания Москвы, передает «Интерфакс». «Два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», ‒ уточнил Собянин.

Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что снятие всех ограничений возможно только к февралю. «Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться», ‒ сказал он в эфире «Первого канала». Мурашко также назвал важным условием наличие массового иммунитета.

16 июня начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций ‒ сняты ограничения на работу стоматологических клиник, начали работать летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и прочие агентства, предоставляющие услуги физическим и юридическим лицам. Также возобновляют работу музеи, выставочные залы и зоопарки.

23 июня планируется открытие кафе и ресторанов, фитнес-центров и объектов городской инфраструктуры.

Работа театров и кинотеатров пока остается под запретом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных