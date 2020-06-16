Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы общественного питания Москвы, передает «Интерфакс». «Два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», ‒ уточнил Собянин.
Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что снятие всех ограничений возможно только к февралю. «Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться», ‒ сказал он в эфире «Первого канала». Мурашко также назвал важным условием наличие массового иммунитета.
16 июня начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций ‒ сняты ограничения на работу стоматологических клиник, начали работать летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и прочие агентства, предоставляющие услуги физическим и юридическим лицам. Также возобновляют работу музеи, выставочные залы и зоопарки.
23 июня планируется открытие кафе и ресторанов, фитнес-центров и объектов городской инфраструктуры.
Работа театров и кинотеатров пока остается под запретом.